Questo video del cane che salva un bambino è generato con l’AI
Un video virale mostra un salotto domestico: un bambino guarda la televisione, un cane riposa poco dietro di lui. All’improvviso, il televisore si sbilancia e cade verso il piccolo, ma il cane si lancia eroicamente e frena la caduta con il proprio corpo. Poco dopo entra la madre, abbraccia la figlia e dice al cane: “You saved her”. La scena ha commosso milioni di utenti, peccato che non sia accaduta davvero, si tratta infatti di un video generato con l’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. Il video è generato con intelligenza artificiale, probabilmente con Sora, il modello video di OpenAI. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Polizia salva cane abbandonato in A1. E' accaduto nell'area di servizio di Badia al Pino. L'animale è stato riconsegnato al proprietario. #Teletruria #Web - facebook.com Vai su Facebook
#Eeyore diventa eroe: il cane che salva una vita in #Florida (Video) - X Vai su X
Questo video del cane che salva un bambino è generato con l’AI - Un video virale mostra un salotto domestico: un bambino guarda la televisione, un cane riposa poco dietro di lui. Segnala open.online
Scopre un pericolo grazie a un video in slow-motion e salva il suo cane - Riguardando il video, che poi ha pubblicato su TikTok (@lifeisgolden4), ha notato un bastoncino ... Si legge su lastampa.it
Il cane e la pazienza con il fratello umano a cui piace giocare al dottore - Cooper, un cane Labrador cioccolato della Carolina del Nord, era il “figlio unico” di casa fino all’arrivo del piccolo Bennett. Da lastampa.it