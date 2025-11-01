Questo video del cane che salva un bambino è generato con l’AI

Un video virale mostra un salotto domestico: un bambino guarda la televisione, un cane riposa poco dietro di lui. All’improvviso, il televisore si sbilancia e cade verso il piccolo, ma il cane si lancia eroicamente e frena la caduta con il proprio corpo. Poco dopo entra la madre, abbraccia la figlia e dice al cane: “You saved her”. La scena ha commosso milioni di utenti, peccato che non sia accaduta davvero, si tratta infatti di un video generato con l’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. Il video è generato con intelligenza artificiale, probabilmente con Sora, il modello video di OpenAI. 🔗 Leggi su Open.online