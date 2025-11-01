Questo colore moda dell' autunno inverno 2025-26 vi sorprenderà

Fa capolino nelle collezioni di ogni genere, dall’alta moda allo street style di fascia bassa. È il color chartreuse, l’ultima tendenza in fatto di nuance per l’abbigliamento e gli accessori. Non è un verde e non è un giallo, ma entrambe le cose e nessuna. È una tinta pastello ma al tempo stesso un dettaglio chic, dedicato in particolare alle over 50 che vogliono un tocco sbarazzino senza tradire la propria età. Che colore è lo chartreuse. È il colore del nastrino indossato dalla Regina Elisabetta II con la medaglia del suo Ordine della Giarrettiera. Il color chartreuse viene da un liquore della stessa sfumatura, che viene prodotto dai monaci francesi della certosa Grande Chartreuse: è dolce ma molto forte (a volte lo si beve diluito o con acqua a parte), e possiede un retrogusto che ricorda l’anice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

