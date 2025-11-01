Questo colore moda dell' autunno inverno 2025-26 vi sorprenderà
Fa capolino nelle collezioni di ogni genere, dall’alta moda allo street style di fascia bassa. È il color chartreuse, l’ultima tendenza in fatto di nuance per l’abbigliamento e gli accessori. Non è un verde e non è un giallo, ma entrambe le cose e nessuna. È una tinta pastello ma al tempo stesso un dettaglio chic, dedicato in particolare alle over 50 che vogliono un tocco sbarazzino senza tradire la propria età. Che colore è lo chartreuse. È il colore del nastrino indossato dalla Regina Elisabetta II con la medaglia del suo Ordine della Giarrettiera. Il color chartreuse viene da un liquore della stessa sfumatura, che viene prodotto dai monaci francesi della certosa Grande Chartreuse: è dolce ma molto forte (a volte lo si beve diluito o con acqua a parte), e possiede un retrogusto che ricorda l’anice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il grigio… si tinge di colore… #abbigliamentodonna #madeinitaly #shopping #moda #carmenmilanocantù #carmenmilano #viagiacomomatteotti42 #autunnoinverno2026 #tendenzemoda - facebook.com Vai su Facebook
Il meglio delle tendenze: 5 colori (+1) da indossare per questo autunno/inverno - Colori must have per l'autunno inverno 2025 2026: dal giallo vitaminico al grigio classico, tutte le nuance su cui investire. Scrive amica.it
Tendenze colore capelli autunno/inverno 2025: tonalità calde, intense ed eleganti - Le nuove tendenze colore per i capelli di questo autunno/inverno 2025 si caratterizzano per colori caldi ed avvolgenti. Riporta chedonna.it
Tendenze moda Autunno/Inverno 2025: cosa tenere e cosa lasciare - I colori di questa stagione invernale che è ormai arrivata, i tessuti da prediligere e cosa evitare per non perdere eleganza e stile ... Riporta mam-e.it