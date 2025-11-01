Quello studio è una trappola – Iva Zanicchi cade a Belve ed è la seconda volta in pochi giorni

Chi segue assiduamente Belve lo sa: nello studio del programma di Francesca Fagnani è molto facile inciampare, tra gradini traditori e attrezzature. Se poi in studio arriva Iva Zanicchi, la caduta è assicurata. Stando a quanto riporta il sito di Davide Maggio, la cantante e conduttrice sarebbe inciampata durante la registrazione della sua intervista, che andrà in onda il 4 novembre su Rai2.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Davide Maggio (@davidemaggioit) Zanicchi, secondo le indiscrezioni, è inciampata in un gradino al suo ingresso in studio e sarebbe caduta. L’incidente, comprensibilmente, ha sollevato un po’ di apprensione tra i presenti, ma fortunatamente Iva non si è fatta nulla e si è rialzata senza conseguenze. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

