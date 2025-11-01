quelli che ci credono apriamo bottega qui

Vengono da fuori portando idee, fiducia e voglia di scommettere su Fano. Guardano con occhi nuovi il suo centro, ne vedono il potenziale economico e la bellezza, e scelgono di investire dove molti, forse, non ci credono più abbastanza. Dopo mesi di chiusure e vetrine spente, il corso e le vie laterali tornano a muoversi grazie a chi sceglie Fano come nuova casa, nuova sfida o nuova opportunità. Tra i primi segnali positivi c’è Damy, negozio di abbigliamento guidato da Damy Lassus, cubana di origine e fanese d’adozione, che dopo dieci anni di attività nel cuore di Fossombrone ha deciso di trasferirsi all’inizio di corso Matteotti, di fronte al Pino Bar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

