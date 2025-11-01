Quella terribile giustizia

Indro Montanelli ripeteva spesso che nel nostro Paese la magistratura è sempre a rischio di essere fuori controllo perché in Italia non c'è l'istituto dell'habeas corpus. Come dargli torto? Il principio che tutela la inviolabilità personale in Italia è sistematicamente violato. In Italia, dal 1992 cioè da quando esiste la contabilità ufficiale delle riparazioni per ingiusta detenzione presso il ministero dell'economia e delle finanze al 30 settembre 2018, si sono registrati la bellezza di oltre 27.200 casi di carcerazione preventiva: in media ben 1.007 innocenti in custodia cautelare ogni anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quella terribile giustizia

