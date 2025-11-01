Quel dolore dentro

Vincenzo Calafiore 1 Novembre 2025 “ è un qualcosa che non da pace, puoi inventarti la qualsiasi cosa per distrarti, e durante il giorno accade. Ma il dramma è la sera, quando la solitudine ti porta su una spianata e li ti lascia in balia di un vento bastardo: è il dolore di un’assenza, di un ciao che non c’è, di una carezza, di uno sguardo. è questo il dolore dentro, un tarlo che dopo di se lascia delle caverne ove risuonano i tuoi passi e il tuo respiro, nulla di più “ Vincenzo Calafiore Il fumo della sigaretta sale dritto in aria, disegnando una scia, a guardarla bene è una linea che congiunge un pensiero con il cielo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Quel dolore dentro

Scopri altri approfondimenti

Dopo 23 anni il ricordo di quel dolore profondo resta vivo in tutti noi. Come non possiamo dimenticare la vicinanza dell’Italia tutta alla comunità di San Giuliano di Puglia in quel terrificante momento. Abbraccio le mamme e i papà dei nostri angeli e della nostra - facebook.com Vai su Facebook

Bianca Guaccero, la perdita difficile da superare: “Il dolore mi abita dentro” - Su Instagram la conduttrice ha parlato per la prima volta della perdita del padre, un dolore ancora troppo difficile da affrontare e superare ... dilei.it scrive

Uccide l'uomo che gli ammazzò il figlio: «Sarebbe stato assolto, ha dato un solo pugno al ragazzo» - «Non è vero quello che si dice in giro, che mio suocero avesse giurato vendetta: “A quel Lollobrigida lo ammazzo”», racconta ancora la nuora. ilmattino.it scrive

Franco Lollobrigida ucciso da Gugliemo Palozzi, il papà: «Mio figlio sarebbe stato assolto, ha dato un solo pugno al ragazzo» - «Non è vero quello che si dice in giro, che mio suocero avesse giurato vendetta: “A quel Lollobrigida lo ammazzo”», racconta ancora la nuora. Lo riporta leggo.it