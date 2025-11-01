Quel dolore dentro

Vincenzo Calafiore 1 Novembre 2025 “ è un qualcosa che non da pace, puoi inventarti la qualsiasi cosa per distrarti, e durante il giorno accade. Ma il dramma è la sera, quando la solitudine ti porta su una spianata e li ti lascia in balia di un vento bastardo: è il dolore di un’assenza, di un ciao che non c’è, di una carezza, di uno sguardo. è questo il dolore dentro, un tarlo che dopo di se lascia delle caverne ove risuonano i tuoi passi e il tuo respiro, nulla di più “ Vincenzo Calafiore Il fumo della sigaretta sale dritto in aria, disegnando una scia, a guardarla bene è una linea che congiunge un pensiero con il cielo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

