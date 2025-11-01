Quei magici anni ‘90 a Bologna | musica arte e partecipazione

Bologna, 1 novembre 2025 – Gli anni ’90 come li avete vissuti (o solo conosciuti ex post ) a Bologna: è un viaggio con la macchina del tempo quello della seconda puntata del vodcast ’il Resto di Bologna’, on line da oggi su Spotify e YouTube, con spezzoni ed estratti condivisi sulle pagine social del nostro quotidiano. Un viaggio che ha come compagni d’eccezione Benedetta Cucci, collaboratrice del Carlino ed esperta di musica, arte e cultura, e Danilo Masotti, scrittore e blogger, da tutti conosciuto in città per avere ‘creato’ gli umarells. In dialogo con Andrea Zanchi, capocronista del Carlino di Bologna, Cucci e Masotti ripercorrono gli anni ’90 sotto le Due Torri, tra concerti e sperimentazioni artistiche nei centri sociali, show ad oggi inimmaginabili in locali e sale della provincia, una imperdibile intervista a Kurt Cobain, leader dei Nirvana, in concerto a Baricella nel novembre del 1991, fanzine e invenzioni che all’epoca erano avanguardia pura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

