Quegli incroci pericolosi alla Corte dei Conti
Marcello Degni, il giudice contabile ultrarosso e anti-Ponte, ha lavorato spesso con la collega Valeria Franchi che ha fermato l’opera. 🔗 Leggi su Laverita.info
