quattro giorni coi rubinetti a secco vicini morosi disagi per 20 famiglie

Quattro giorni senz’acqua per la morosità di alcuni condomini: è finita ieri pomeriggio l’odissea di una ventina di famiglie che dall’inizio della settimana erano senza acqua potabile. Anziani, giovani coppie con bambini, tutti costretti a fare su e giù dai piani con le taniche o le casse d’acqua, da usare per bere, per cucinare, ma pure per lavarsi, a pezzi. La chiusura dell’unico contatore condominiale, con apposizione di sigilli, è stata effettuata da BrianzAcque, al termine di una procedura per il recupero di un credito di 23mila euro accumulato in 2 anni. Non è certo il primo caso e certamente non sarà l’ultimo, anzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

