Quasi la metà dei docenti sempre reperibile | il 41% riceve comunicazioni dopo le 20 il 75% dedica più di 6 ore al mese al registro elettronico Una vita sommersa tra messaggi e burocrazia

Torino e Palermo, 1292 insegnanti raccontano quanto tempo serve davvero per essere docenti oggi. Il questionario Cidi rivela che lezioni e riunioni sono solo la punta dell’iceberg: il lavoro si moltiplica tra correzioni, comunicazioni digitali e impegni fuori orario, mentre lo smartphone diventa compagno silenzioso fino a tarda sera. I confini tra scuola e casa si dissolvono, il carico cresce. E la voce dei docenti fotografa una professione che non si ferma alla campanella. L'articolo Quasi la metà dei docenti sempre reperibile: il 41% riceve comunicazioni dopo le 20, il 75% dedica più di 6 ore al mese al registro elettronico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it