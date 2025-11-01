Quanto costeranno le sigarette anche elettroniche nel 2026? Gli aumenti previsti in Manovra e la direttiva europea in arrivo

Ci sono anche le accise sul tabacco tra le fonti di finanziamento con cui il governo Meloni punta a incrementare le entrate statali nel prossimo anno e realizzare le misure incluse nella legge di bilancio per il 2026. Secondo le stime, il prezzo di un pacchetto di sigarette dovrebbe aumentare di circa 14-15 centesimi nell’anno a venire. Un incremento che riguarderà anche il tabacco trinciato, i cigarillos e i prodotti riscaldati. Nei piani del governo, l’aumento delle accise sul tabacco frutterà allo Stato un gettito aggiuntivo di quasi 1,5 miliardi di euro nei prossimi tre anni. Quanto costeranno sigarette, tabacco trinciato e sigari nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Open.online

