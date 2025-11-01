Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, ovvero il prezzo medio ponderato dell’energia scambiata sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 01 Novembre 2025, il PUN si attesta a 0,1056 €kWh (pari a 105,55 €MWh). Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta il punto di partenza per la formazione delle offerte. A questo valore vanno aggiunti costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte, che possono variare sensibilmente tra i diversi operatori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
