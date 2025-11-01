Quanto costa il water d'oro di Maurizio Cattelan messo all'asta e perché il prezzo può variare ogni giorno

Un water d'oro, opera di Maurizio Cattelan intitolata America sarà messa all'asta al prezzo di circa 10 milioni, ma il prezzo potrà variare fino al giorno della vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Passione, impegno, comunità Tre parole che racchiudono lo spirito del Venice Open Water, premiato al Summit del Mare – Costa Veneta Green Lab. Un riconoscimento che ci rende fieri e che dedichiamo a chi, ogni anno, mette anima e cuore in questa avv - facebook.com Vai su Facebook

Cattelan, il water d'oro all'asta da Sotheby's: si parte da 10 milioni di dollari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cattelan, il water d'oro all'asta da Sotheby's: si parte da 10 milioni di dollari ... Secondo tg24.sky.it

Come è stato rubato il water d’oro di Cattelan - Martedì in Inghilterra due uomini sono stati dichiarati colpevoli di aver partecipato al furto e alla rivendita del famoso water d’oro progettato dall’artista italiano Maurizio Cattelan e rubato dal ... Lo riporta ilpost.it

Questa miniera d’oro è in vendita, ecco quanto costa - Barrick Gold sorprende il mercato: la storica miniera d'oro di Tongon in Costa d'Avorio è in vendita per oltre 300 milioni di dollari. Secondo money.it