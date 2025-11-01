Quanto aumentano i prezzi delle sigarette nel 2026 e quando scatteranno rincari più salati chiesti dall'Ue

La manovra 2026 prevede aumenti da circa 40 centesimi in tre anni per i pacchetti di sigarette, e maggiori per il trinciato. Uno dei motivi per cui il governo ha deciso di alzare le accise è che è in lavorazione una direttiva europea che richiederà di alzare parecchio le accise sul tabacco: in questo modo, i rialzi saranno graduali. 🔗 Leggi su Fanpage.it