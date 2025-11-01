Quanto aumentano i prezzi delle sigarette nel 2026 e quando scatteranno rincari più salati chiesti dall'Ue

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manovra 2026 prevede aumenti da circa 40 centesimi in tre anni per i pacchetti di sigarette, e maggiori per il trinciato. Uno dei motivi per cui il governo ha deciso di alzare le accise è che è in lavorazione una direttiva europea che richiederà di alzare parecchio le accise sul tabacco: in questo modo, i rialzi saranno graduali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

aumentano prezzi sigarette 2026Quanto aumentano i prezzi delle sigarette nel 2026 e quando scatteranno rincari più salati chiesti dall’Ue - La manovra 2026 prevede aumenti da circa 40 centesimi in tre anni per i pacchetti di sigarette, e maggiori per il trinciato ... Si legge su fanpage.it

aumentano prezzi sigarette 2026Aumenti sigarette e tabacco: come cambieranno i prezzi dal 2026 al 2028 - Come gli aumenti sigarette incideranno sul prezzo dei pacchetti e sugli introiti dello Stato dal 2026 al 2028. notizie.it scrive

aumentano prezzi sigarette 2026Aumentano le sigarette dal 2026, di quanto? Novità in Manovra - Vediamo cosa prevede la Legge di Bilancio e come si ripartiscono nei prossimi anni. Segnala money.it

Cerca Video su questo argomento: Aumentano Prezzi Sigarette 2026