Quanto aumenta il prezzo delle sigarette nel 2026 e quando scatteranno rincari più salati

La manovra 2026 prevede aumenti da circa 40 centesimi in tre anni per i pacchetti di sigarette, e maggiori per il trinciato. Uno dei motivi per cui il governo ha deciso di alzare le accise è che è in lavorazione una direttiva europea che richiederà di alzare parecchio le accise sul tabacco: in questo modo, i rialzi saranno graduali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

