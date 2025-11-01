Quando ripartiranno i percorsi abilitanti da 30 CFU per gli insegnanti? Pillole di Question Time

Nel question time del 27 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato un tema centrale per la formazione iniziale degli insegnanti: la ripartenza dei percorsi abilitanti da 30 CFU. Un focus particolare è stato dedicato ai tempi e alle fasi previste per l’avvio dei nuovi corsi universitari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

ATTENZIONE ALLA VIABILITÀ IN VIA MARCONI – VIA BALDELLI Da domani, 16 ottobre, partiranno i lavori di Enel per la posa di una nuova infrastruttura. Il traffico sarà disciplinato a senso unico alternato. Si consiglia di scegliere percorsi alternativi - facebook.com Vai su Facebook

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU del 2025/26, quanti punti varranno gli anni di servizio di insegnamento e i titoli culturali - Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU, organizzati dalle Università in base al DPCM 4 agosto 2023: in queste settimane gli Atenei hanno ... Secondo orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti 60, 30 e 36 CFU: Avvio dei nuovi percorsi anno accademico 2025/2026 - Con l’inizio del nuovo anno accademico 2025/2026 sono previsti, presso le università che ne hanno presentato richiesta entro il 24 ottobre del 2025, i nuovi percorsi di formazione iniziale dei docenti ... Si legge su tecnicadellascuola.it

Percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU: quando spettano i 12,5 punti aggiuntivi. Pillole di Question Time - Nel question time del 17 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale ... orizzontescuola.it scrive