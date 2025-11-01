Quando Napoli le dava a tutti al Circolo Savoia la presentazione del libro di Franco Esposito

“Quando Napoli le dava a tutti – Quei favolosi anni 60 di sport e di vita fino ai tempi di Diego Maradona”, il nuovo libro di Franco Esposito, sarà presentato al Circolo Savoia. Un magnifico affresco della Napoli degli anni 60, bella e vincente come mai, che dominava in tutti gli sport, sulle ali del . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “Quando Napoli le dava a tutti”, al Circolo Savoia la presentazione del libro di Franco Esposito

Argomenti simili trattati di recente

Valentina Palange è una “coffee expert digitale”, partita da Taranto alla volta di Roma e poi Milano: “Da ragazza i miei amici andavano a Napoli in giornata solo per farsi un caffè, a me dava la tachicardia e il mal di pancia. Poi scoprii che bevendo quello di qu - facebook.com Vai su Facebook

“Quando Napoli le dava a tutti”, il 7 novembre al Circolo Savoia la presentazione del nuovo libro di Franco Esposito - Un magnifico affresco della Napoli degli anni 60, bella e vincente come mai, che dominava in tutti gli sport, sulle ali del boom economico e sociale, ... Secondo napolivillage.com

LIBRO - "Quando Napoli le dava a tutti", il 7 novembre al Savoia la presentazione del nuovo volume di Franco Esposito - Gli anni 60 a Napoli, il boom economico e la città che, dura e pura, vinceva in tutti gli sport e in tutta Italia. Si legge su napolimagazine.com

La scherma a Napoli, la presentazione degli eventi 2025/26 al Circolo Posillipo - È questo ciò che emerge dalla presentazione degli eventi della stagione 2025/26 di scherma, svoltasi al Circolo Nautico di Posillipo. Secondo ilmattino.it