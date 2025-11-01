Quando la fede entra nelle università

Lunedì 27 ottobre 2025, all’Università “Magna Græcia” di Catanzaro, è stata inaugurata in modo riservato, ma ufficiale, una sala di preghiera dedicata al culto islamico: la prima di questo tipo all’interno di un ateneo pubblico italiano. L’iniziativa, promossa dall’associazione di volontariato “Dar Assalam ODV”, che rappresenta una comunità islamica attiva nel territorio calabrese, è stata presentata come un passo di apertura spirituale e inclusione, con un invito rivolto “alle sorelle e ai fratelli musulmani delle comunità locali”. Un gesto di fede e di comunità, certo, ma anche un evento che solleva una riflessione di natura culturale e istituzionale: dove finisce la libertà religiosa e dove inizia la rappresentanza simbolica dentro spazi che dovrebbero restare neutrali? Questo credo che sia un precedente che cambia la percezione dello spazio pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

