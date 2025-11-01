Quando il gioco forma La Croce Rossa ai Comics con emergenze ’simulate’

Il confine tra gioco e formazione si fa sempre più sottile. Quello che un tempo era un passatempo è oggi anche un potente strumento educativo e professionale. E al Lucca Comics & Games 2025, il più grande festival europeo dedicato alla cultura pop e al gioco, il gioco ha incontrato persino il mondo dell’emergenza e della Protezione Civile. Sembra un paradosso, ma non lo è: tavoli da gioco, pedine, carte e storie interattive sono diventati mezzi per addestrare operatori e volontari ad affrontare disastri, crisi e situazioni complesse. È l’universo del game-based learning, una frontiera della formazione che unisce la potenza del coinvolgimento ludico all’efficacia dell’apprendimento tecnico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

