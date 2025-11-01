Quando il gioco forma La Croce Rossa ai Comics con emergenze ’simulate’
Il confine tra gioco e formazione si fa sempre più sottile. Quello che un tempo era un passatempo è oggi anche un potente strumento educativo e professionale. E al Lucca Comics & Games 2025, il più grande festival europeo dedicato alla cultura pop e al gioco, il gioco ha incontrato persino il mondo dell’emergenza e della Protezione Civile. Sembra un paradosso, ma non lo è: tavoli da gioco, pedine, carte e storie interattive sono diventati mezzi per addestrare operatori e volontari ad affrontare disastri, crisi e situazioni complesse. È l’universo del game-based learning, una frontiera della formazione che unisce la potenza del coinvolgimento ludico all’efficacia dell’apprendimento tecnico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Sul palco del Teatro del Giglio Giacomo Puccini abbiamo celebrato le menti e i mondi che rendono grande il gioco in ogni sua forma. Ecco i vincitori dei tre premi Games di Lucca Comics & Games 2025. • Gioco dell’Anno – Botanicus (Giochi Uniti), di Samuele - facebook.com Vai su Facebook
Quando il gioco forma. La Croce Rossa ai Comics con emergenze ’simulate’ - Presente anche il presidente della Cri della Toscana, Lorenzo Andreoni. Segnala msn.com
Al via il corso per aspiranti volontari della Croce rossa a Parma - Al via venerdì 14 novembre alle ore 18:30, nel salone De Simoni in via Alberto Riva 2, il corso per diventare volo ... Riporta gazzettadiparma.it
La Croce Rossa di Luino e Valli apre le iscrizioni al nuovo corso per aspiranti volontari - Dal 3 novembre al via il percorso formativo per entrare a far parte della grande famiglia della CRI: incontri serali ogni lunedì e giovedì nella sede di via Creva 121 a Luino ... Segnala varesenews.it