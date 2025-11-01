Quando birra e pane fanno cultura Apre la Caution barrication fest
Musica classica e jazz, una mostra dedicata al Lambro da parte di uno dei più noti artisti brianzoli, laboratori sul lievito madre, incontri con i produttori, chiacchierate sulla panificazione e sulle realtà del territorio che lavorano nell’economia di prossimità. Ma soprattutto birre, da conoscere e degustare, in particolare quelle barricate, invecchiate nel legno e fermentate con lievito madre, per scoprire un mondo all’interno della produzione brassicola. È quanto proporrà domani a Carate la “ Caution Barrication Fe “, il festival delle birre spontanee e fermentate o maturate in legno organizzato, sotto il titolo “I legni parlano!“, dallo storico Birrificio Menaresta, uno dei primi birrifici artigianali brianzoli, il cui nome si rifà a quello della sorgente del fiume Lambro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
