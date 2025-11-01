Quando a Codroipo si urlò Viva l’Austria!

Udinetoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tricolore Civico Europeo nel ricordo della Battaglia dei Generali. Rimembranze studentesche del grande scontro del 30 ottobre 1917. Iniziativa del professor Alberto Travain insieme allo storico Maurizio Zorzini. Lezioni, diorami, rievocazioni, commemorazioni e visite guidate. “Ricordare le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Codroipo Url242 Viva L8217austria