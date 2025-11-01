Qualiano nuovo incidente nel weekend | auto e furgoncino si scontrano in centro
Due feriti nell’impatto all’incrocio tra via Palumbo e via Di Vittorio a Qualiano. L’incidente in pieno centro cittadino. Un nuovo incidente stradale a Qualiano nel fine settimana, ormai diventato un appuntamento quasi fisso. Questa volta lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Palumbo e via Di Vittorio, nel cuore del centro abitato. Secondo le prime ricostruzioni, una vettura e un furgoncino si sarebbero urtati in circostanze ancora da chiarire. Soccorsi e rilievi sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le forze dell’ordine, insieme al personale del 118, che ha prestato le prime cure ai due feriti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
