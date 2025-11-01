Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il primo novembre 2025 a Milano

Fanpage.it | 1 nov 2025

Molti supermercati e centri commerciali di Milano resteranno aperti anche sabato 1 novembre 2025, giorno di Ognissanti. Ecco gli orari delle principali catene, da Conad a Esselunga, da Lidl a Pam. 🔗 Leggi su Fanpage.it

