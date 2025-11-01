Puppo non ci sta | Sinner non recita Ha un problema e cerca di gestirlo al meglio

Dario Puppo (qui riportato), assieme a Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, ha condotto, come da tradizione, TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Puntata speciale legata a Parigi, con Jannik Sinner nei principali pensieri. Si parte con la performance del numero 2 del mondo nel match con Shelton: “ La prestazione al servizio di Sinner è stata la migliore della giornata, direi mostruosa. Non so cosa sia questa situazione che lo condiziona, ma sono i primi game in cui, se lo scambio diventa lungo, sembra faccia fatica o ha male. Poi si abitua alla situazione, soprattutto se la partita va in un certo modo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo non ci sta: “Sinner non recita. Ha un problema e cerca di gestirlo al meglio”

