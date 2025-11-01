Punta il coltello contro la dipendente del centro scommesse e via coi soldi | ricercato

LECCE – Irrompe con un coltello nel centro scommesse e minaccia una donna: fugge con circa 600 euro. Questo il bottino che un rapinatore, intorno alle 14.45 di oggi, è riuscito a rimediare all’interno dell’agenzia Snai di piazza Scipione dei Monti, a Lecce.L’uomo, con volto coperto dal cappuccio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

