Pulizia e diserbo straordinari sull’asse Nord-Sud | il programma degli interventi di lunedì

Anconatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – AnconAmbiente, in collaborazione con il Comune di Ancona e la polizia locale, avvierà lunedì 3 novembre una serie di interventi di pulizia e diserbo lungo l’asse Nord-Sud della città, uno dei tratti più strategici della viabilità dorica. Un’operazione programmata per garantire ordine e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Pulizia e diserbo sull'asse di Ancona, domani il via ai lavori - Sud di Ancona, dal cavalcavia di via Caduti del Lavoro all'incrocio con via Bocconi. Da ansa.it

