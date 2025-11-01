Pulizia e diserbo straordinari sull’asse Nord-Sud | il programma degli interventi di lunedì

ANCONA – AnconAmbiente, in collaborazione con il Comune di Ancona e la polizia locale, avvierà lunedì 3 novembre una serie di interventi di pulizia e diserbo lungo l’asse Nord-Sud della città, uno dei tratti più strategici della viabilità dorica. Un’operazione programmata per garantire ordine e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it