Puglia tra luci e ombre | balneazione acque top Ma troppo gas serra

  Eccellenti le acque di balneazione, buona la produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre va male la gestione dei rifiuti speciali ed è troppo alta la produzione di gas. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

per l’eccellenza della qualità dell’acqua - La Puglia si conferma prima in Italia, per il quinto anno consecutivo, per qualità delle acque di balneazione (eccellenti per il 99,7%), seguita da Friuli Venezia Giulia (99,6%), Sardegna (98,7%), ... Come scrive affaritaliani.it

Mare, le acque di Puglia le più pure d'Italia per il quinto anno di fila: qualità al 99,7% - 000 chilometri e presenta 676 acque destinate alla balneazione, che coprono circo 800 chilometri del litorale. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Il mare della Puglia è il più pulito d'Italia - Anche nel 2025 la Puglia è prima in Italia per il suo mare limpido: 880 kilometri di coste, e quasi tutti di qualità eccellente per la balneazione. Da rainews.it

