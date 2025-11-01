Puglia tra luci e ombre | balneazione acque top Ma troppo gas serra

Eccellenti le acque di balneazione, buona la produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre va male la gestione dei rifiuti speciali ed è troppo alta la produzione di gas. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Puglia tra luci e ombre: balneazione, acque top. Ma troppo gas serra

per l’eccellenza della qualità dell’acqua - La Puglia si conferma prima in Italia, per il quinto anno consecutivo, per qualità delle acque di balneazione (eccellenti per il 99,7%), seguita da Friuli Venezia Giulia (99,6%), Sardegna (98,7%), ... Come scrive affaritaliani.it

