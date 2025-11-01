Puccini e la seduzione della modernità
“Puccini ‘900. La seduzione della modernità“ è il titolo del saggio che l’autore, il compositore Filippo Del Corno presenterà dialogando con Paolo Marzocchi e Stefano Gottin, rispettivamente direttore artistico e presidente di WunderKammer Orchestra (Villa Vismara Currò - Giardino di Santa Maria, oggi alle ore 17.30). Del Corno, autore di lavori di teatro musicale e di brani orchestrali e da camera eseguiti da musicisti quali Luciano Berio e London Sinfonietta, già assessore alla cultura di Milano, sarà protagonista della conferenza spettacolo dedicata a Giacomo Puccini, un evento di “Wunder Library“ organizzato dall’associazione Wunderkammer Orchestra nell’ambito del variegato “cartellone delle meraviglie“ promosso insieme al Comune di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Filippo Del Corno presenta "Puccini 900. La seduzione della modernità" alla conferenza spettacolo dedicata a Giacomo Puccini a Villa Vismara Currò di Pesaro. Sabato 1° novembre, ore 17:30
Puccini svelato a Pesaro: Del Corno tra storia e modernità - Conferenza e performance live tra arie celebri e approfondimenti storici Sabato 1° novembre alle ore 17.