Puccini e la seduzione della modernità

“Puccini ‘900. La seduzione della modernità“ è il titolo del saggio che l’autore, il compositore Filippo Del Corno presenterà dialogando con Paolo Marzocchi e Stefano Gottin, rispettivamente direttore artistico e presidente di WunderKammer Orchestra (Villa Vismara Currò - Giardino di Santa Maria, oggi alle ore 17.30). Del Corno, autore di lavori di teatro musicale e di brani orchestrali e da camera eseguiti da musicisti quali Luciano Berio e London Sinfonietta, già assessore alla cultura di Milano, sarà protagonista della conferenza spettacolo dedicata a Giacomo Puccini, un evento di “Wunder Library“ organizzato dall’associazione Wunderkammer Orchestra nell’ambito del variegato “cartellone delle meraviglie“ promosso insieme al Comune di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

