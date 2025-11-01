PUBG MOBILE e PUBG | BATTLEGROUNDS annuncia la collaborazione con Porsche
KRAFTON ha annunciato che PUBG: BATTLEGROUNDS e PUBG MOBILE stanno collaborando con il marchio automobilistico di lusso Porsche, appena pochi mesi dopo l’evento con Lotus. Questa collaborazione segna una partnership globale a tre tra PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG MOBILE e Porsche, in cui i giocatori potranno sperimentare una gamma di veicoli Porsche esclusivi e contenuti a tema su tutte le piattaforme. Sotto la filosofia condivisa di precisione e sicurezza, la collaborazione porta lo slogan “La precisione governa. La sicurezza la guida”. La collaborazione è stata svelata per la prima volta sui canali social ufficiali di PUBG il 31 ottobre, dove è stato mostrato per la prima volta il trailer PUBG x PUBG MOBILE x Porsche. 🔗 Leggi su Game-experience.it
