PSVITA ZGloom Vita 2.61 HOTFIX | Risolto l’Effetto Vignette! Ecco Tutte le Novità

Cari cacciatori di zombie e nostalgici dell’Amiga, grande aggiornamento per uno dei porting più sanguinosi e amati su PlayStation Vita! ZGloom-Vita, il fork curato da Andiweli che ha portato nuovi incredibili standard di giocabilità, si aggiorna alla versione 2.61 HOTFIX, con un fix cruciale e un insieme di migliorie che rendono l’esperienza praticamente perfetta. Se pensavi che gli aggiornamenti degli scorsi giorni fossero buoni, preparati a scoprire il livello di finezza raggiunto ora. LA NOTIZIA IN BREVE: HOTFIX 2.61. Il punto centrale di questo piccolo ma importantissimo aggiornamento è la risoluzione di un dettaglio grafico: Vignette Corretta: L’effetto di vignettatura (l’oscuramento ai bordi dello schermo) ora funziona correttamente. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net