Protezione civile nuovo piano
Il nuovo piano provinciale di Protezione civile di Forlì-Cesena è stato approvato dalla giunta regionale dell’ Emilia-Romagna. Il documento aggiorna la pianificazione per la gestione delle emergenze e rafforza il coordinamento tra istituzioni, enti locali e volontariato. Si individuano le principali criticità del territorio: i rischi idrogeologici, sismici e idraulici. Le vallate del Bidente, del Rabbi e del Savio restano le aree più esposte a fenomeni di dissesto, mentre l’intera provincia è confermata in zona sismica 2. "Questo piano – afferma la consigliera regionale Valentina Ancarani – è il risultato di un lavoro tecnico e organizzativo che guarda alla prevenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un’infermiera e una volontaria della Protezione Civile sono state aggredite all’Asl di Monteruscello, a Pozzuoli. L’episodio è avvenuto nella mattinata del 30 ottobre. A denunciarlo è stata l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. - facebook.com Vai su Facebook
Sabato #1novembre #allertaGIALLA meteo-idro su settori di Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile - X Vai su X
Adottato il nuovo Piano Provinciale e di Ambito di Protezione Civile di Forlì-Cesena - 1708 del 2025 che adotta il nuovo Piano provinciale e di Ambito di Protezione civile di Forlì- corrierecesenate.it scrive
Protezione Civile, approvato nuovo Piano per gestire le emergenze - Le sirene dei vigili del fuoco hanno dato il buongiorno ai residenti ... Si legge su livingcesenatico.it
Zumpano, presentato il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile: partecipazione e visione condivisa per la sicurezza del territorio - Sala gremita al Museo di Arte Sacra per la presentazione del Piano Comunale di Protezione Civile. Si legge su cosenzachannel.it