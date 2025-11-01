protezione civile nuovo piano

Il nuovo piano provinciale di Protezione civile di Forlì-Cesena è stato approvato dalla giunta regionale dell’ Emilia-Romagna. Il documento aggiorna la pianificazione per la gestione delle emergenze e rafforza il coordinamento tra istituzioni, enti locali e volontariato. Si individuano le principali criticità del territorio: i rischi idrogeologici, sismici e idraulici. Le vallate del Bidente, del Rabbi e del Savio restano le aree più esposte a fenomeni di dissesto, mentre l’intera provincia è confermata in zona sismica 2. "Questo piano – afferma la consigliera regionale Valentina Ancarani – è il risultato di un lavoro tecnico e organizzativo che guarda alla prevenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

