Protezione civile corso per volontari L’allarme del sindaco dopo l’alluvione | La nostra zona non è più al sicuro
Un corso base di protezione civile per aspiranti volontari. È la proposta del gruppo comunale di Bovisio Masciago, rivolta a tutti i cittadini purché maggiorenni. Il corso si svolgerà a partire dal 6 fino al 27 novembre al centro polifunzionale di via Bertacciola: 16 ore di formazione gratuita che prenderanno in considerazione diversi aspetti dell’emergenza. Il programma del corso tratterà temi come organizzazione della protezione civile, teoria dei disastri e delle emergenze, la dinamica delle emergenze e le tecniche di intervento, psicologia d’emergenza. Sono previste anche esercitazioni pratiche di gruppo il sabato pomeriggio sull’allestimento di un campo base in emergenza, il montaggio delle tende e le modalità di comunicazione via radio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
