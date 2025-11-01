È stato rintracciato anche l’ultimo uomo accusato di essere coinvolto nel presunto giro di sfruttamento della prostituzione in centri massaggi gestiti da cinesi in città. L’imputato, finora irreperibile, è stato di recente ritrovato e la sua posizione, in precedenza stralciata, è stata riunita al processo già pendente. L’uomo si aggiunge quindi alle due donne attualmente imputate, entrambe cinesi di 47 e 44 anni, assistite dagli avvocati Gianni Ricciuti e Guido Guida (vi era poi un quarto soggetto che però ha già patteggiato la pena in fase di udienza preliminare). Il processo a loro carico, giunto ormai in fase dibattimentale, proseguirà dunque il 25 febbraio con l’audizione di alcuni testimoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prostituzione nei centri massaggi, trovato l’ultimo uomo. Ora sarà processato