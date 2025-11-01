Pronti a ricorrere al Tar contro la variante
"Pronti a rivolgerci al Tar se la variante non sarà bloccata". Prosegue la battaglia dell’associazione ‘ Airone ’ al fianco del comitato cittadino ‘Via Cerquelle’ contro il procedimento per la trasformazione da residenziale a industriale dell’area di 6 ettari di Postavecchia-Cerquelle, ubicata sul territorio di Colli al Metauro ma circondata su tre lati dal territorio di Lucrezia di Cartoceto, che renderebbe possibile la costruzione di un opificio di 30mila metri quadrati. "A sole due settimane dalla prima, il nostro legale Tommaso Golini ha provveduto a inviare una seconda diffida al Comune di Colli, che contiene ulteriori osservazioni contrarie alla variante, e se anche questo atto formale rimarrà inascoltato proseguiremo la lotta fino al Tribunale amministrativo regionale ", evidenzia il presidente di Airone Davide Ditommaso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
