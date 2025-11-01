Pronostico West Ham-Newcastle | altro record negativo

West Ham-Newcastle è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Crisi piena con un primo record negativo già piazzato e che potrebbe anche essere ritoccato. Penultimo in classifica il West Ham, che ha subito 20 gol in questo avvio di stagione, cercherà di dare una scossa – quasi impossibile – contro un Newcastle che sembra essere in netta ripresa in questo periodo, rispetto anche a quello che è stato un inizio non del tutto convincente. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico West Ham-Newcastle: altro record negativo

