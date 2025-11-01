Pronostico Verona-Inter | un’imbattibilità che dura da 28 partite

Verona-Inter è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il castello difensivo della Fiorentina è rimasto in piedi un tempo: nella ripresa è salita in cattedra l’ Inter e per la Viola non c’è stato proprio niente da fare. La doppietta di Calhanoglu – sontuosa la prestazione del centrocampista turco – ed il golazo di Sucic (il croato di nuovo messo in mostra le sue qualità tecniche) in settimana hanno permesso ai nerazzurri di schiantare la squadra di Stefano Pioli (3-0) e di tornare subito al successo dopo lo scivolone di Napoli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

