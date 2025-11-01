Udinese-Atalanta è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. L’ Atalanta si è ammalata di “pareggite”. Nel turno infrasettimanale i nerazzurri hanno collezionato un’altra “x”, la quinta di fila nonché la quinta consecutiva in campionato. Non sa più vincere la squadra di Ivan Juric: in Serie A non lo fa addirittura dallo scorso 21 settembre (0-3 a Torino), mentre l’ultimo successo tra le mura amiche risale ad un mese e mezzo fa. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Udinese-Atalanta: un digiuno che dura dal 2017