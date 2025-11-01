Pronostico Rennes-Strasburgo | fattore campo sempre decisivo

Rennes-Strasburgo è una partita dell’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La vittoria manca dallo scorso 14 settembre al Rennes, in casa contro il Lione. Ma il turno contro lo Strasburgo, una delle squadre che meglio ha approcciato in questo campionato, capita a pennello per i rossoneri di casa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché il fattore campo è stato (quasi) sempre decisivo. In quattro occasioni su cinque, le ultime cinque, ha sempre vinto la formazione che ha giocato davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

