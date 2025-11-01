Pronostico Manchester City-Bournemouth | vittoria e sorpasso numeri spaventosi
Manchester City-Bournemouth è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’avvio del Bournemouth in questa stagione è stato davvero clamoroso. E il momentaneo secondo posto in classifica della squadra ospite è davvero qualcosa di poco pronosticabile. Ma prima o poi – crediamo sia arrivato il momento – i veri valori si vedranno in Premier League. E il Manchester City è pronto a mettere le cose a posto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché, la truppa allenata da Pep Guardiola, deve riscattarsi dopo la sconfitta contro l’ Aston Villa della scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
