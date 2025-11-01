Pronostico e quote Felix Auger Aliassime – Jannik Sinner Finale Parigi Masters 02-11-2025

Felix Auger Aliassime e Jannik Sinner si giocheranno il titolo a La Defense Arena a partire dallo ore 15:00 con l’italiano che parte con i netti favori del pronostico per prendersi il titolo e tornare al primo posto della classifica ATP. In caso di sconfitta si fermerebbe a quota 11150 punti, 100 in meno di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Felix Auger Aliassime – Jannik Sinner, Finale Parigi Masters 02-11-2025

