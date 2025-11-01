Cremonese-Juventus è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. A Cremona andrà in scena la prima di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. I bianconeri, dopo aver esonerato Igor Tudor – fatale, per il tecnico croato, la sconfitta di domenica scorsa con la Lazio – hanno puntato sull’esperienza ma soprattutto sulla voglia di riscatto dell’allenatore toscano, desideroso di voltare pagina dopo l’esperienza negativa alla guida della nazionale italiana. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cremonese-Juventus: esordio pieno di insidie per Spalletti