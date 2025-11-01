Colonia-Amburgo è una partita della nona giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Due squadre neopromosse che hanno iniziato in maniera differente la loro stagione ma che entrambe, almeno per il momento, si ritrovano fuori da quelle che sono le zone calde della classifica. Vale a dire quelle rosse, quella della retrocessione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ha decisamente fatto meglio il Colonia, tranquillo per il momento con i suoi 11 punti – tre in più dell’Amburgo – che, però, nel corso delle ultime settimane non è che se sia comportato benissimo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Colonia-Amburgo: la rivincita arriva in Bundesliga