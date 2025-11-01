Pronostico Betis-Maiorca | ristabilite le gerarchie dopo il passo falso

Betis-Maiorca è una gara dell’undicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Negli ultimi cinque scontri diretti che ci sono stati tra Betis e Maiorca, in quattro occasioni sono stati i biancoverdi a vincere la partita. E, l’unica vittoria che gli ospiti sono riusciti a piazzare è datata lo scorso anno, sul campo appunto nel quale si giocherà domenica sera. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ristabilite immediatamente le gerarchie nel match di ritorno, e andando a vedere la classifica del campionato spagnolo che di fatto mette in evidenza quelli che sono i valori delle due squadre, non possiamo che confermare quello che è il trend tra Betis e Maiorca. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

