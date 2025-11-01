Pronostico Barcellona-Elche | goleada per dimenticare il Clasico
Barcellona-Elche è una gara dell’undicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Dimenticare il Clasico e cercare di mantenere, nella peggiore delle ipotesi, le distanze invariate. Il Barcellona di Flick, nella Liga, vive un momento un poco complicato. Ma la gara contro l’Elche, che oggettivamente non ha cosa chiedere a questa partita, arriva nel momento migliore. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ovvio, l’avvio degli ospiti è andato oltre le migliori previsioni quindi in generale ai catalani sarebbe potuto capitare un match magari più agevole. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Real batte il Barcellona nel Clasico. E Alcaraz... azzecca il pronostico Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Il Real batte il Barcellona nel Clasico. E Alcaraz… azzecca il pronostico - X Vai su X
Pronostico Barcellona vs Elche – 2 Novembre 2025 - Alle 18:30 del 2 Novembre 2025, il Camp Nou sarà teatro del match valido per la La Liga tra Barcellona ed Elche. Si legge su news-sports.it