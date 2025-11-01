La nona giornata del girone B del campionato di Promozione è presentata da Pietro Giacomini, direttore sportivo del Casette Verdini. Porto Sant’Elpidio-Azzurra Mariner: "L’Azzurra Mariner è una squadra che farà molto bene in campionato, penso che per il Porto Sant’Elpidio sarà dura fare risultato". Borgo Mogliano-Azzurra Colli: "L’Azzurra Colli si presenta come una formazione ben attrezzata, però il Borgo Mogliano sta dimostrandosi solida e non è affatto facile fare risultato per le avversarie". Casette Verdini-Castel di Lama: "Si tratta di una partita delicata per entrambe: il Castel di Lama si presenta con il bel biglietto di visita del pareggio contro l’Aurora Treia, però noi siamo in grado di centrare quel risultato che ci serve a tutti i costi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione, la presentazione del ds Giacomini