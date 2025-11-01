La cerimonia di trasferimento della mazza rettorale dall’ex Magnifico Rettore Maurizio Oliviero al nuovo Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli ha segnato un momento importante per l’Università degli Studi di Perugia. Il Governatore dell’Umbria Stefania Proietti ha rivolto al professor Marianelli un sincero augurio per il lavoro che lo attende, sottolineando la capacità del Rettore di guidare l’Ateneo con una visione profonda e umana, espressa nelle sue quattro parole chiave: conoscenza, ascolto, comunità e relazioni. Secondo il Governatore, queste parole racchiudono il senso più autentico del ruolo dell’Università: un luogo del sapere come bene comune, motore di crescita e di coesione, spazio di confronto e di costruzione di legami. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Proietti al nuovo Rettore Marianelli: «L’Università di Perugia sarà motore di crescita per l’Umbria»