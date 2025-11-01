Programmi TV sabato 1 novembre 2025 | spettacoli talent show e film
Su Rai 1 “Ballando con le stelle”, su Canale 5 “Tu si que vales”, “Petra” su Sky Cinema 1. Guida ai programmi Tv della serata del 1° novembre 2025. La serata televisiva di sabato 1 novembre 2025 offre un ricco ventaglio di proposte per ogni gusto e fascia d’età, tra intrattenimento, fiction, cinema e informazione. Su RAI 1, il sabato è sinonimo di spettacolo con “Ballando con le stelle”, dove Milly Carlucci guida una gara di danza tra vip e professionisti, impreziosita da ospiti e momenti emozionanti. Canale 5 risponde con “Tu Si Que Vales”, il talent show che unisce comicità, talento e storie toccanti, con una giuria d’eccezione e il pubblico protagonista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
