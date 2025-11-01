Progetto di ascolto sulla raccolta differenziata | i cittadini invitati a partecipare ai focus group di Sei Toscana

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 1 novembre 2025 – . Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che, nell’ambito del piano di comunicazione di Sei Toscana, prenderà il via un nuovo progetto di ascolto e partecipazione dedicato al miglioramento della qualità della raccolta differenziata. L’iniziativa prevede l’organizzazione di focus group rivolti ai cittadini, con l’obiettivo di comprendere più da vicino abitudini, difficoltà e motivazioni legate alla gestione dei rifiuti, per individuare strategie efficaci di sensibilizzazione e miglioramento del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

