Procede l’iter di restauro del teatro dei Rassicurati

1 nov 2025

Dopo il rifacimento del tetto di alcuni anni fa, per l’antico e suggestivo teatro dei Rassicurati di Montecarlo, un gioiellino ammirato anche fuori dai confini regionali, procede l’iter per il restauro conservativo, anche sotto il profilo estetico. Saranno rifatti anche i palchetti e le relative decorazioni. La determinazione numero 224 dei giorni scorsi, mette in evidenza i costi specifici dell’investimento complessivo del Comune, 300mila euro. Da ricordare che con delibera di giunta 94 del 30 luglio 2025 è stato approvato il progetto esecutivo del secondo lotto dell’intervento, compreso l’efficientamento energetico e l’adeguamento funzionale del teatro, per un importo totale del quadro economico pari a 300. 🔗 Leggi su Lanazione.it

