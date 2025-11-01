Probabili formazioni Verona Inter Chivu pronto a concedere un turno di riposo a Calhanoglu | ecco chi può prendere il suo posto

Internews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia in regia. Dopo l’impegno infrasettimanale contro la Fiorentina, l’Inter torna subito in campo domani, domenica, per il lunch match delle 12:30 contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Per la squadra di Cristian Chivu si tratta del terzo incontro in una settimana, una sequenza che impone un’oculata gestione delle risorse e, di conseguenza, una serie di cambi nella formazione titolare. Secondo le informazioni raccolte da Sport Mediaset, il tecnico nerazzurro è pronto a far rifiatare alcuni dei giocatori più utilizzati per garantire freschezza e lucidità. 🔗 Leggi su Internews24.com

probabili formazioni verona inter chivu pronto a concedere un turno di riposo a calhanoglu ecco chi pu242 prendere il suo posto

© Internews24.com - Probabili formazioni Verona Inter, Chivu pronto a concedere un turno di riposo a Calhanoglu: ecco chi può prendere il suo posto

Leggi anche questi approfondimenti

Hellas VeronaInter: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Come scrive generationsport.it

probabili formazioni verona interVerona-Inter: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario e arbitro - L'Inter fa visita all'Hellas Verona con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria schiacciante sulla Fiorentina ma soprattutto con ... Segnala msn.com

Verona-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A - Nell'Inter, possibile turno di riposo per uno tra Bastoni e Dimarco con Carlos Augusto pronto. Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Probabili Formazioni Verona Inter