Probabili formazioni Verona Inter Chivu pronto a concedere un turno di riposo a Calhanoglu | ecco chi può prendere il suo posto

di Giuseppe Colicchia in regia. Dopo l’impegno infrasettimanale contro la Fiorentina, l’Inter torna subito in campo domani, domenica, per il lunch match delle 12:30 contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Per la squadra di Cristian Chivu si tratta del terzo incontro in una settimana, una sequenza che impone un’oculata gestione delle risorse e, di conseguenza, una serie di cambi nella formazione titolare. Secondo le informazioni raccolte da Sport Mediaset, il tecnico nerazzurro è pronto a far rifiatare alcuni dei giocatori più utilizzati per garantire freschezza e lucidità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Verona Inter, Chivu pronto a concedere un turno di riposo a Calhanoglu: ecco chi può prendere il suo posto

Leggi anche questi approfondimenti

Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X

Cremonese-Juventus, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook

Hellas Verona – Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Come scrive generationsport.it

Verona-Inter: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario e arbitro - L'Inter fa visita all'Hellas Verona con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria schiacciante sulla Fiorentina ma soprattutto con ... Segnala msn.com

Verona-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A - Nell'Inter, possibile turno di riposo per uno tra Bastoni e Dimarco con Carlos Augusto pronto. Lo riporta sport.sky.it